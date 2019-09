Israelske veljarar avgjer framtida til palestinarane

utenriks

Statsminister Benjamin Netanyahu skreiv i desember ut nyval etter at utanriksminister Avigdor Lieberman og partiet hans Yisrael Beiteinu forlét regjeringskoalisjonen.

Netanyahus høgreparti Likud gjekk sigrande ut av nyvalet i april, men støtta frå dei høgrenasjonalistiske og ultraortodokse partia var ikkje nok til at han kunne danne ein styringsdyktig koalisjonsregjering.

I mai vart det derfor skrive ut endå eit nyval, og tysdag opna vallokala for Israels 6,4 millionar stemmeføre.

Lovar annektering

For Benjamin Netanyahu og palestinarane er det eit skjebneval. 69-åringen har i valkampen lova å annektere Jordan-dalen, delar av Daudehavet og alle busetjingar på Vestbreidda.

Løfta er eit openbert forsøk på å samle meir støtte blant høgrenasjonalistane, i håp om at dei til takk skal la han styre vidare og sikre han immunitet mot straffeforfølging.

Israels riksadvokat Avichai Mandelblit har konkludert med at Netanyahu bør tiltalast for bestikkingar, bedrageri og økonomisk utruskap, men har sett saka på vent til over valet.

Dersom Netanyahu skulle tape valet, endar han ifølgje israelske analytikarar truleg i fengsel.

Brot på folkeretten

FN, EU og land som Noreg har reagert sterkt på Netanyahus løfte om å annektere områda som vart okkuperte i 1967.

– Slike unilaterale handlingar vil utgjere eit klart brot på folkeretten og vil undergrave vilkåra for ei varig tostatsløysinga. Det vil òg kunne ha ein destabiliserande effekt på tryggingssituasjonen i regionen, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Onsdag tar ho imot presidenten til palestinarane Mahmoud Abbas, som har gjort det klart at Oslo-avtalen frå 1993 er død dersom Netanyahu gjer alvor av annekteringa.

Trump-støtte

– Alle avtaler og dei forpliktingane som er knytte til desse, tar slutt dersom den israelske sidan annekterer Jordandalen, den nordlege delen av Daudehavet og alle delar av dei palestinske områda som vart okkuperte i 1967, sa han for få dagar sidan til det palestinske nyheitsbyrået WAFA.

USAs president Donald Trump har på si side ikkje hatt nokon innvendingar mot Netanyahus planar og legg truleg fram sin mykje omtalte fredsplan for Midtausten når resultatet frå valet i Israel er klart.

Palestinarane trekker på skuldrene av planen og har brote all kontakt med Trump-administrasjonen og avfeiar planen, som blir venta å innehalde ytterlegare aksept av Israels okkupasjon.

Utfordrar og joker

Netanyahus største utfordrar i valet er tidlegare forsvarssjef Benny Gantz frå sentrumsalliansen Blått og kvitt som ligg an til å bli omtrent like store som Likud.

Alliansen består av dei tre partia Israels motstandsdugleik, leidd av Gantz, Telem som er leidd av tidlegare forsvarsminister Moshe Yaalon, og Yesh Atid med tidlegare finansminister Yair Lapid som partileiar.

Liebermans Yisrael Beiteinu-parti kan likevel bli den store jokeren i valet og ligg ifølgje meiningsmålingane an til å doble oppslutninga si.

Dersom målingane slår til, og Lieberman ikkje firar på kravet om verneplikt for ultraortodokse, som var grunnen til at han forlét Netanyahus regjering, kan det endå ein gong bli vanskeleg å danne ei styringsdyktig regjering i Israel.

