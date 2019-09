Mange drepne i angrep mot Ghanis valkampmøte

utenriks

Ifølgje afghanske journalistar utløyste sjølvmordsbombaren ein sprengladning under president Ashraf Ghanis valkampmøte i Charicar, hovudstaden i Kabuls naboprovins Parwan.

– Fleire tryggingskjelder i Parwan-provinsen opplyser at sjølvmordsbombarar kom på motorsykkel, tvitrar journalisten Bilal Sarwary, som jobbar for mellom anna britiske The Independent i Afghanistan.

Ifølgje Sarwarys kjelder er minst 33 menneske drepne og 43 såra i angrepet.

Det er kvinner og barn blant dei drepne, og dei fleste av offera ser ut til å vere sivile. Ambulansane er framleis i sving, og talet på offer kan vise seg å vere høgare, siger sjukehusdirektøren Abdul Qasim Sangin til Reuters.

Ghani skal vere uskadt etter angrepet, og valkampen held fram.

Kort tid etter angrepet i Parwan melde fleire afghanske journalistar om ein kraftig eksplosjon i hovudstaden Kabul.

Den amerikanske ambassaden og Natos hovudkvarter ligg i det same området.

– Eksplosjonen har drepe minst tre menneske, tvitrar journalisten Frud Bezhan, som er korrespondent for Radio Free Europe / Radio Liberty i Afghanistan

Andre medium melder om eit sjølvmordsangrep retta mot forsvarsdepartementet i Kabul, nær USAs ambassade i landet.

