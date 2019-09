Minst 48 drepne i Taliban-angrep i Afghanistan

utenriks

Taliban, som tidlegare har trua med å angripe valmøte og vallokale, tar på seg ansvaret for begge angrepa tysdag, opplyser talsmannen Zabiullah Mujahid.

Ifølgje afghanske medium kom sjølvmordsbombaren køyrande på motorsykkel og utløyste sprengladninga ved ei vegsperring utanfor staden der president Ashraf Ghani talte til rundt 2.200 tilhøyrarar.

Angrepet fann stad i utkanten av Charicar, hovudstaden i Kabuls naboprovins Parwan.

Ifølgje direktøren ved sjukehuset i byen er 26 menneske stadfesta drepe og 42 såra. Tilstanden for fleire av dei såra er kritisk.

– Det er kvinner og barn blant dei drepne, og dei fleste av offera ser ut til å vere sivile, seier han.

Ifølgje ein talsmann for innanriksdepartementet i Afghanistan, Nasrat Rahimi, slapp Ghani uskadd frå angrepet, og møtet heldt fram.

– Mens Taliban held fram å gjere seg skuldig i lovbrot, beviser dei endå ein gong at dei ikkje er interesserte i fred og stabilitet i Afghanistan, seier Ghani i ei fråsegn.

Angrep i Kabul

Kort tid etter angrepet i Parwan melde fleire afghanske journalistar om ein kraftig eksplosjon i nærleiken av forsvarsdepartementet, den amerikanske ambassaden og Nato-hovudkvarteret i Kabul.

Innanriksdepartementet i landet stadfestar at minst 22 menneske vart drepne i angrepet, som fann stad berre elleve dagar før det skal blir halde presidentval i landet. 38 menneske vart såra.

– Eg sprang ut og såg fleire lik på andre sida av gata, fortel butikkeigaren Rahimullah ved åstaden.

– Dette er andre gong på under ein månad at ein eksplosjon har knust vindauga våre, eg reparerte dei for ei veke sidan, legg han til.

Taliban seier angrepet var retta mot ein afghansk militærbase.

Taliban-truslar

FNs Afghanistan-kontor reagerer kraftig på Talibans angrep mot sivile.

– Dei viser ussel forakt for sivile liv og den grunnleggande menneskeretten det er å delta i den demokratiske prosessen, heiter det i ei fråsegn.

USA og Taliban vart etter lange forhandlingar nyleg samde om ein plan som innebar delvis amerikansk tilbaketrekking frå Afghanistan mot at opprørarane trappar ned valdsbruken og bidrar til halde internasjonale terrorgrupper ute frå landet.

9. september avlyste president Donald Trump eit møte med Taliban-representantar, og han erklærte samtidig samtalane med opprørsgruppa for «døde».

Villig til våpenkvile

Taliban er framleis villig til å sluttføre avtalen med USA, understreka ein talsmann for Talibans politiske leiing, Sher Mohammad Abbas Stanekzai.

Ifølgje Stanekzai kjem Taliban òg til å inngå våpenkvile med dei amerikanske styrkane så snart avtalen er underteikna.

Delegasjonar frå Taliban har den siste veka besøkt Moskva og Teheran for å diskutere utviklinga i Afghanistan.

