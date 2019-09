Oljeprisen fell etter rekordhopp

utenriks

Tysdag ettermiddag vart nordsjøolje med levering i november omsett for 65,35 dollar fatet, noko som er ein nedgang på over 5 dollar samanlikna med sluttnoteringa på måndag.

Nedgangen blir forklart med auka forventningar til at Saudi-Arabia kjem til å kunne auke den reduserte oljeproduksjonen tidlegare enn venta.

Droneangrepa i Saudi-Arabia i helga førte til at prisen på nordsjøolje steig over 14 prosent måndag. Prisauken var den kraftigaste sidan 1988, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Angrepa som ramma to oljeanlegg natt til laurdag, tvinga Saudi-Arabia til å innstille over halvparten av oljeproduksjonen sin. Dermed forsvann umiddelbart 5,7 millionar fat olje per dag frå verdsmarknaden. Bortfallet er det største nokon gong.

Ei ikkje namngitt kjelde seier til nyheitsbyrået Reuters tysdag ettermiddag at produksjonen blir venta å vere i full sving igjen om to-tre veker.

