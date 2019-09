Salomonøyene vender Taiwan ryggen

utenriks

Salomonøyene er det sjette landet som har brote med Taiwan sidan Tsai Ing-wen vart vald til president i 2016. Berre 16 land har framleis diplomatiske samband med øya som tidlegare var kjent som Formosa, og som formelt heiter Republikken Kina.

Det var ein fredeleg pro-taiwansk demonstrasjon i øystaten i Stillehavet etter at nyheita vart kjent. I hovudstaden Honiara var politiet synleg til stades då ei lita gruppe – nokre med taiwanske flagg – samla seg ved Taiwans ambassade då flagget vart fira for siste gong måndag.

– Gjenspeglar ikkje folkeønske

Mange i Salomonøyene ser på den diplomatiske heilomvendinga som eit forsøk frå enkelte i den politiske eliten til å pleie sine eigne interesser.

– Dette er pressa gjennom av nokre få parlamentarikarar, støtta av påverknad utanfrå. Det gjenspeglar ikkje det folket i landet ønsker, seier ein mann til nyheitsbyrået AFP i hovudstaden Honiara.

Den velståande kinesiskætta befolkninga i øystaten har lenge vore uglesett og har fleire gonger vore utsette for vald frå ukontrollerte folkemengder. Tysdag heldt mange kinesiskeigde butikkar stengde, med visse om at 36 år med diplomatiske samband med Taiwan var over.

Brotet inneber òg stans i ei rekke taiwanske bistandsprosjekt, og 125 øybuarar som studerer i Taiwan, får inndratt stipenda sine og må vende heim.

– Det er trist at samarbeidsprosjekt må avsluttast utan at dei er fullførte, og det er eit tap for folket på Salomonøyene, seier Tsai Ing-wen, som «sterkt beklagar og fordømmer» avgjerda om å byte side.

Uoffisielle band

Taiwan ligg rundt 180 kilometer aust for kysten av Folkerepublikken Kina, som meiner Taiwan er ein del av Kina. I praksis har øya fullt indre sjølvstyre, men har ikkje erklært seg uavhengig. Medan berre nokre få land har diplomatiske samband med Taiwan, men det er mange som har uoffisielle band til øystaten.

– Det er ingen tvil om at Salomonøyene er ei viktig fjør i hatten for Kina i den diplomatiske tautrekkinga med Taiwan, men eg trur ikkje nødvendigvis at fleire land vil følgje etter, seier Australias tidlegare toppdiplomat på Salomonøyene, James Batley.

Noreg stemte i 1971 for å la Folkerepublikken Kina ta over den kinesiske plassen i FN, ein plass som fram til då hadde vore halden av Taiwan.

