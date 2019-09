Storbritannia og Tyskland oppmodar til kollektivt svar på angrepa i Saudi-Arabia

utenriks

Den britiske statsministeren Boris Johnson og den tyske motparten hans Angela Merkel diskuterte tysdag angrepa i ein telefonsamtale. Dei var samde om «behovet for å samarbeide, saman med internasjonale partnarar, for å einast rundt eit kollektivt svar», heiter det i ei fråsegn frå Downing Street.

Dei to regjeringssjefane understreka «kor viktig det er å unngå ytterlegare eskalering av spenningsnivået i regionen».

USA meiner Iran stod bak angrepa som ramma to oljeanlegg natt til laurdag. Angrepa tvinga Saudi-Arabia til å innstille over halvparten av oljeproduksjonen sin. Dermed forsvann umiddelbart 5,7 millionar fat olje per dag frå verdsmarknaden.

President Donald Trump har sagt at Washington ventar på meir bevis for å vere heilt sikker på kven som stod bak angrepa.

Tysdag hevda ein ikkje namngitt amerikansk tenestemann overfor nyheitsbyrået AFP at kryssarmissil vart fyrte av frå iransk jord i angrepet mot oljeinstallasjonar i Saudi-Arabia. Houthi-militsen i Jemen har sagt dei stod bak angrepet mot anlegga og at det vart brukt dronar.

(©NPK)