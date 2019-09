Talet på asylsøknader i Europa steig med 26 prosent i juli

utenriks

Ifølgje tal frå EUs asylbyrå EASO fekk landa 62.900 asylsøknader i juli. Det er 26 prosent fleire enn i månaden før. Det er det høgaste talet sidan mars 2017.

Tala omfattar alle EU-landa, Noreg og Sveits.

Auken kan delvis forklarast med at det kom inn få søknader i juni, ifølgje EASO. Men samtidig viser oversikta at det har vore ein auke på 11 prosent i dei første seks månadane i år samanlikna med same periode i fjor.

Dei vanlegaste opphavslanda er Syria, Afghanistan og Venezuela. Dei utgjorde om lag ein tredel av asylsøkarane.

Ifølgje EASO vart 50.970 asylsøknader behandla i juli. 65 prosent enda med avslag.

I heile EU og Noreg var det til saman 455.113 asylsøknader som venta på å bli avgjort.

Talet er likevel langt lågare enn for få år sidan. I juli 2016 kom det inn nesten 120.000 asylsøknader.

EU-landa er framleis ikkje samde om eit felles asyl- og flyktningpolitikk. Saka står på programmet under EU-møtet på Malta 23. september.

