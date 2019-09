Britane seier dei har brexitforslag – vil ikkje dele det med EU

utenriks

Fleire britiske aviser stadfestar at det faktisk finst ei ny «planteikning for brexit», men at denne ikkje vil bli formelt lagt fram for EUs tenestemenn før om eit par veker, skriv Politico. Motparten skal få planen dei to vekene mellom partikonferansen til toryane og EU- toppmøtet i Brussel 17. og 18. oktober.

– Vi har gått i møte med dokument som viser kva vi tenker, men vi har ikkje gitt frå oss dei papira, seier ei kjelde ved kontoret til den britiske statsministeren til politisk redaktør Pippa Crerar i The Mirror.

– Den augneblinken du deler noko som helst, så hamnar det i 27 hovudstader. EU-institusjonane føler at dei har ei plikt til å dele. Så fort du deler dette med 27 land, har du ikkje lengre kontroll over dokumentet, seier kjelda.

Ifølgje Politico er planen det blir vist til, eit forslag som har vore omtalt tidlegare, med ein felles irsk marknad for mat og landbruk. Toll og kontroll av andre varer skal utførast ein annan stad enn ved grensa.

– Med denne planen vil Nord-Irland i praksis bli ei økonomisk spesialsone i både EU og Storbritannia. Det vil framleis vere ei grense, men det britiske ønsket er at kontrollar vil føregå ein annan stad for å unngå å utløyse ein ny anstrengd situasjon, skriv Financial Times.

(©NPK)