Netanyahu: Israel treng ei sterk sionistisk regjering

utenriks

– Dei neste dagane vil vi gå inn i forhandlingar om å etablere ei sterk sionistisk regjering og for å unngå ei farleg antisionistisk regjering, sa Netanyahu på høgrepartiet Likuds valvake i Tel Aviv natt til onsdag.

– Det skal ikkje bli og det kan ikkje bli ei regjering som støttar seg på arabiske parti, antisionistiske parti, heldt han fram.

Statsministeren talte på grunnlag av valdagsmålingane, som viser dødt løp mellom partiet hans og Benny Gantz frå partiet Blått og Kvitt.

Det endelege valresultatet blir venta å komme onsdag.

Trump-støtte

I talen sa Netanyahu at det har vore ein tøff valkamp og takka for støtta han har fått. Han kritiserte òg media for å dekke valet frå rivalen si side og meiner at partiet gjorde «eit godt val trass i den einsidige dekninga», skriv The Guardian.

Ifølgje avisa var eit par hundre menneske til stades på valvaka under talen. I lokalet hang det israelske flagget og plakatar med bilde av USAs president Donald Trump.

Netanyahu sa i talen at han kjem til å samarbeide med sin «gode venn» Trump i ei eventuell regjering.

Samlingsregjering

Korleis utfallet blir kjem naturleg nok an på valresultatet, men allereie har Netanyahus hovudutfordrar Benny Gantz sagt at han vil danne ei samlingsregjering.

– Vi vil danne ei brei samlingsregjering som vil spegle att ønsket til folket, sa Gantz i ein tale på sentrumsalliansen Blått og Kvitts valvake i Tel Aviv natt til onsdag.

Han sa vidare i talen at det ser ut til at Netanyahu «ikkje klarte oppdraget» om å bli attvalt, men at han vil vente med å slå det fast før det endelege resultatet er klart.

Også tidlegare forsvarsminister Avigdor Lieberman frå det sekulære nasjonalistpartiet Yisrael Beitenu har tatt til orde for ei samlingsregjering. Ikkje lenge etter at vallokala stengde, inviterte han dei to største partia i landet til å sitje i ei samlingsregjering – som ekskluderer ultraortodokse parti. Partiet ligg an til å dobla talet på plassar i Knesset, frå dagens fem.

– Det er berre eitt alternativ for oss, sa Avigdor Lieberman tysdag kveld.

Jamt mellom partia

Valdagsmålingar frå israelsk TV viser at Likud kan få mellom 31 til 32 plassar og Blått og Kvitt kan få 32 i nasjonalforsamlinga Knesset.

Slik det ser ut no er dermed partia nøydde til å søke samarbeid med dei mindre for å få eit regjeringsfleirtal på 61 plassar i Knesset, der det er 120 plassar.

Lieberman er Netanyahus tidlegare forsvarsminister og var på førehand spådd å kunne sitje igjen som jokeren etter nyvalet i Israel. Det var då Lieberman gjekk ut av regjeringa i desember i fjor at Netanyahu såg seg nøydd til å skrive ut det første nyvalet, som vart halde 9. april.

Netanyahus forsøk på å danne koalisjonsregjering etter det valet førte ikkje fram då Lieberman og partiet hans sa nei. Lieberman krev at ultraortodokse må avtene verneplikt på lik linje med andre israelarar, noko Likuds ultraortodokse støtteparti nekta å gå med på.

(©NPK)