Netanyahus dagar som statsminister kan vere over

Netanyahus høgreparti Likud ser ut til å ha fått 32 representantar i den israelske nasjonalforsamlinga, noko som ikkje held til fleirtal sjølv med støtta frå dei høyrenasjonalistiske og ultraortodokse partia.

Felleslista Blått og kvitt, under leiing av tidlegare forsvarssjef Benny Gantz, ser òg ut til å ha fått 32 sete i Knesset, men har heller ikkje nok støtte frå andre parti til å overta makta.

Jokeren til valet Avigdor Lieberman og partiet Yisrael Beiteinu, som tvinga fram nyval ved å forlate regjeringa og vende ryggen til Netanyahu, oppmodar dei to blokkene til å danne samlingsregjering, saman med han.

Gantz nektar

Gantz nektar likevel å sitje i regjering med korrupsjonssikta Netanyahu. Han kan likevel komme til å ombestemme seg dersom Likud kjem opp med ein annan leiar, trur seniorforskar Jørgen Jensehaugen ved Institutt for fredsforsking (PRIO).

– Eg tør ikkje å spå slutten på Netanyahu, det har vorte spådd så mange gonger før. Men det er veldig vanskeleg å sjå for seg at han kan halde fram etter dette valet, slik resultatet no ser ut, seier han til NTB.

Kynisk

Jensehaugen ser ikkje bort frå at Lieberman kan komme til å ombestemme seg og på nytt bli med i ein Netanyahu-leia regjering.

– Lieberman er ein ganske kynisk politikar som gjer det han må. Han har spelt høgt og vunne på det, men ein kan ikkje heilt sjå bort frå at han på nytt vil samarbeide med Netanyahu om han får nok igjen for det, seier han.

Liebermans krav om at ortodokse må avtene verneplikt på lik linje med andre israelarar, verkar likevel absolutt, meiner Jensehaugen.

– Derfor er det meir naturleg at Lieberman lener seg mot Gantz, trur han.

Palestinske parti

Palestinarane i Israel utgjer drygt 20 prosent av befolkninga og stilte til val med ei fellesliste beståande av fire parti. Han ligg an til å få tolv representantar og bli tredje størst i Knesset.

– Eg ser ikkje for meg at denne felleslista kan samarbeide med Liebermans parti, men kanskje med dei venstreorienterte partia. Gantz har sagt seg villig til å snakke med dei, seier Jensehaugen.

Regjeringsforhandlingane som no ventar, vil uansett bli lange og vanskelege, trur han.

– Det er minst like vanskeleg å spå utfallet av desse forhandlingane, som av valet, seier Jensehaugen.

