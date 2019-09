Røyk frå brennande regnskog tvingar fleire tusen skular til å stenge

utenriks

Skogbrannane har røyklagt enorme område, og i nabolandet Malaysia vart luftkvaliteten onsdag klassifisert som «svært helseskadeleg».

Nesten 1.500 skular i Malaysia vart nøydd til å halde stengt, ifølgje nyheitsbyrået AFP. På skulane går det over 1 million elevar.

Også i Indonesia må svært mange elevar halde seg heime. Berre i éin provins på øya Borneo var 1.300 skular stengde.

På fleire flyplassar er sikta dårleg på grunn av røyken, og tysdag vart 40 flygingar på Borneo kansellert.

– Dei verste sidan 2015

Røyken stammar frå skogbrannar som ofte er tende på av bønder og jordbruksselskap som vil rydde nytt land.

At det blir starta skogbrannar, er ikkje unormalt i Indonesia. Men brannane i år er meir omfattande enn dei pleier å vere – slik dei òg er i Brasil, der store brannar i Amazonas har fått mykje internasjonal merksemd.

– Brannane i Indonesia no er heilt sikkert dei verste sidan 2015, sa Regnskogfondets leiar Øyvind Eggen nyleg til NTB.

2015 var eit katastrofeår for regnskogane i Indonesia. Enorme brannar raserte store skogsområde. Klimautsleppa frå brannane skal på det verste ha vore like store som dei daglege utsleppa frå all bruk av fossilt brensel og annan økonomisk aktivitet i USA.

Norsk bistand

Sjølv om brannane i Indonesia i år er dei verste sidan 2015, er dei betydeleg mindre enn skogbrannane i Brasil.

Men også brannane i år fører til store utslepp av CO2, og utsleppa blir ekstra omfattande når flammane tenner på torv i bakken – som det er mykje av i Indonesia.

Viss utslepp frå brannar og avskoging blir rekna med, er Indonesia eitt av landa i verda med størst utslepp av klimagassar. Mesteparten av utsleppa stammar frå avskoging og brannar.

Noreg har prøvd å hjelpe Indonesia med å redusere avskoginga, og i seinare år har regjeringa i landet sjølv prøvd å ta grep for å avgrense problemet.

Tidlegare denne veka opplyste politiet i landet at over 180 personar var arrestert for å ha medverka til skogbrannane. I tillegg var fire selskap sett under etterforsking.

– Politiet i Indonesia vil handheve lova mot alle som beviseleg har brunne skog eller land, enten det er gjort med vilje eller som følgje av aktløyse, sa talsmannen til politiet Dedi Prasetyo.

Aper blir haldne inne

Trass i innsatsen til styresmaktene har tørke i år gjort at skogbrannane har vorte uvanleg store. Rundt 328.000 hektar skog skal ha vorte øydelagt av brann mellom januar og august.

Mange av brannane blir starta av selskap eller bønder som vil rydde land til nye palmeolje-plantasjar. Mykje av palmeolja blir brukt til biodrivstoff, som blir eksportert til ei lang rekke land – blant dei Noreg.

Dei siste vekene har fleire storbyar både i Indonesia og Malaysia vorte røyklagde som følgje av brannane. Det gjeld òg Singapore, der luftkvaliteten blir beskriven som helseskadeleg, og eit formel 1-løp i helga kan bli ramma.

Men det er naturleg nok ikkje berre menneske som blir ramma av brannar i regnskogen. Eitt av dyra som blir ramma av røyken, er den utryddingstrua orangutangen – ein av dei næraste slektningane til mennesket.

Stiftelsen Borneo Orangutan Survival Foundation, som jobbar med å prøve å redde orangutangane, seier dei må halde apene innandørs det aller meste av dagen på eit senter dei driv på Borneo. Nesten 40 unge orangutangar blir antatte å ha fått luftvegsinfeksjonar som følgje av røyken.

(©NPK)