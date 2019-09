Sjølvmordsangrep mot offentleg kontor i Afghanistan

utenriks

Det er førebels uklart om nokon er drepne eller såra.

Augnevitne melde òg om skyting like etter at bomba gjekk av i eit senter for elektronisk identitetsregistrering onsdag ettermiddag lokal tid.

– Tryggingsstyrkar er i området for å redde dei tilsette, seier ein talsmann i provinsen Nangarhar, der Jalalabad er administrativt senter.

Både Taliban og IS er aktive i provinsen.

Tysdag vart nesten 50 personar drepne og mange andre såra i eit sjølvmordsangrep i Kabul mot eit valkampmøte for president Ashraf Ghani i Parwan-provinsen sentralt i landet. Taliban tok på seg ansvaret for begge angrepa. Mange av dei drepne var sivile.

Afghanistan held presidentval 28. september.

