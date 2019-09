Streik avblåst i British Airways

utenriks

Flygarane gjekk ut i ein 48 timar lang streik 9. og 10. september, den første i BAs 100 år lange historie. Nesten 200.000 passasjerar vart ramma. Streiken viste då «sinne og kor bestemte flygarane er», heiter det i ei fråsegn frå fagforeininga til flygarane, British Airline Pilots' Association (BALPA), onsdag.

Flygarane hadde planlagt ein 24 timar lang streik 27. september. Men fagforeiningas Brian Strutton sa onsdag at denne streiken no er avlyst.

– Nokon må ta initiativ til å løyse denne konflikten, og utan teikn på det frå andre enn flygarane, har vi vedtatt å vise at vi er ansvarlege, sa han.

Passasjerane forventar at British Airways og flygarane løyser saka utan konsekvensar for dei reisande, uttalte Strutton.

– No er tida inne for pragmatisme og for å halde hovudet kaldt, sa han.

– Eg håper BA og eigaren IAG viser seg like ansvarlege som flygarane, la han til.

BALPA reserverer for seg likevel retten til å kunngjere nye streikedatoar dersom flyselskapet «nektar å gjennomføre meiningsfulle, nye forhandlingar».

Striden dreier seg om lønn. I juni tilbaud BA flygarane ein lønnsauke på 11,5 prosent over tre år, men flygarane krev å få ein større del av overskotet til selskapet. BAs moderselskap IAG fekk i fjor eit overskot på over 28 milliardar kroner.

(©NPK)