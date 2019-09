Arkeologar fann 1.600 år gamle gjenstandar i Bolivia

utenriks

Funnet vart gjort ved Kalasasaya-templet i samband med utgravinger.

Direktør Julio Condori for eit arkeologisenter i Tiwanaku seier at gjenstandane dei har funne, stammar frå mellom 400–600 år e.kr. Det vil seie at dei er ca. mellom 1.600 og 1.400 år gamle.

Condori seier at funna tillèt at ein kan «revurdere kva den faktiske funksjonen Kalasasaya-templet hadde og omdefinere tolkinga av opphavet».

Tiwanaku-ruinen vart erklært som ein religiøs verdsarvstad av Unesco i år 2000.

Arkeologane seier at gjenstandane som har vorte funne, er krukker. Assisterande arkeolog Mary Luz Choque seier til nyheitsbyrået AP at mykje tyder på at gjenstandane var ein del av ei ofring i samband med ei gravferd av ein person av høg rang.

Tiwanaku, også kjent om Tiahuanaco, er eit pre-inka ruinområde ved Titicaca-sjøen som ligg i Andesfjella, på grensa mellom Bolivia og Peru. Området dekker 500 dekar med byggverk av tilhogde steinblokker utan bindemiddel, skulpterar, monolittar og portalar, ifølgje SNL.

Ei gruppe på fire arkeologar og over 50 forskarar har utført utgravinger i om lag to veker. Arbeidet skal halde fram i fleire veker til før dei gir ein endeleg rapport om kva dei har funne.

