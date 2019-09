Bilbombe og droneangrep kravde mange liv i Afghanistan

utenriks

Sjukehuset i byen Qalat sør i Afghanistan vart torsdag morgon ramma av ei svært kraftig lastebilbombe, som la delar av bygningen i grus.

Såra vart frakta ut i sjal og laken, og dei hardast skadde vart sende til sjukehus i Kandahar, 130 kilometer unna. Opptil 90 menneske vart såra i angrepet.

Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet, som visstnok var retta mot ein nabobygning der den afghanske etterretningstenesta har kontor.

Droneangrep

Angrepet i Qalat i Zabul-provinsen kom få timar etter eit amerikansk droneangrep i Khogyani-distriktet i Nangarhar-provinsen aust i landet.

Minst 30 menneske vart drepne eller såra i angrepet, dei fleste bønder, opplyser president Ashraf Ghanis rådgivar Jawaid Zaman. 40 andre skal ha vorte såra.

Rasande og fortvila innbyggjarar bar torsdag morgon tolv lik til provinshovudstaden Jalalabad for å protestere mot droneangrepet, opplyser leiaren for provinsrådet, Ahmad Ali Hazrat.

USA stadfestar

Ein talsmann for dei amerikanske styrkane i Afghanistan, Sonny Leggett, stadfestar at det var snakk om amerikanske dronar og omtaler det som eit presisjonsangrep retta mot krigarar frå den ytterleggåande islamistgruppa IS.

– Vi er kjente med påstandane om at sivile vart drepne, og vi samarbeider med lokale tenestemenn for å hente inn fakta og forsikre oss om at dette ikkje er ein bløff for å ta merksemda bort frå dei sivile som vart drepe av Taliban på eit sjukehus i Zabul-provinsen, seier Leggett.

Samtalar kollapsa

Taliban har dei siste månadene sete i fredssamtalar med USA, men forhandlingane braut saman tidlegare i september. President Donald Trump erklærte at samtalane var «døde», og sidan då har Taliban utført angrep nesten kvar einaste dag. Samtidig har gruppa meldt at dei er klare for nye samtalar.

Tidlegare denne veka vart nesten 50 menneske drepne i to angrep som skjedde omtrent samtidig – det eine var retta mot eit valkampmøte for president Ashraf Ghani, medan det andre fann stad ved fleire departement i Kabul. Begge angrepa vart utførte av sjølvmordsbombarar, og Taliban tok òg på seg ansvaret for desse angrepa.

(©NPK)