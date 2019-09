Brexitminister vil ha eit år til å ordne irskegrensa

utenriks

EU har gitt britane ei oppgåve som er umogleg å løyse, sa Barclay i ein tale i Madrid torsdag, ifølgje The Independent.

– Vi har fått beskjed om at vi må ha ein juridisk fungerande tekst på plass innan 31. oktober. Men vi treng ikkje å ha eit alternativ til backstop-løysinga på plass før ved utgang av desember 2020, når implementeringsperioden går ut, meinte Barclay.

Perioden han viser til er ein del av utmeldingsavtalen Theresa May forhandla fram og som regjeringa i dag ikkje vil ha. Avtalen inneheld ei mellombels løysing for irskegrensa som bind britane til EU gjennom ein tollunion på ubestemt tid – fram til ei endeleg løysing er på plass. Det er uakseptabelt for statsminister Boris Johnson.

Samtidig har EU heile tida sagt at utan ein utmeldingsavtale, blir det ingen overgangsperiode. Og utan eit alternativ til backstop-løysinga blir det ingen utmeldingsavtale.

