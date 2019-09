Brexitpapir levert i Brussel – rettssak avslutta i London

utenriks

Tidlegare i veka sa britane at dei hadde eit forslag om eit alternativ til den såkalla backstop-løysinga som ligg i utmeldingsavtalen med EU.

Deler likevel

Dei ønskte førebels ikkje å dele planen med EU, men torsdag kom meldinga om at regjeringa har snudd:

– Etter veker med detaljerte diskusjonar har vi delt konfidensielle, uformelle dokument som gjenspeglar ideane Storbritannia har lagt fram.

– Vi vil komme med formelle, skriftlege løysingar når vi er klare for det, ikkje i samsvar med ein kunstig tidsfrist, seier ein talsperson for den britiske regjeringa. Det siste viser til at Finlands statsminister onsdag sa at britane måtte komme med eit forslag til løysing innan 30. september, «elles er det over».

– Vi vil gjere det når EU gjer det klart at dei vil behandle dei konstruktivt som eit alternativ til backstop-løysinga, seier den britiske talspersonen.

Står ved brexitdatoen

Mens EU vil unngå forhandlingar i ellevte time under EU-toppmøtet i Brussel 17. og 18. oktober, er det nettopp der Boris Johnson har sagt at han vil dra i land ein avtale.

Han meiner den løysinga som ligg føre for irskegrensa, er uakseptabel og ikkje inneber eit klart nok brot, sidan den bind britane i ein tollunion med EU på ubestemt tid. Johnson står fast på å forlate EU 31. oktober – med eller utan ein avtale.

EU stadfestar

Det står framleis att å sjå om dei nye dokumenta fører til reelle framsteg. EU vil førebels ikkje seie om dei kan karakteriserast som eit konkret og truverdig forslag, slik unionen har etterlyst.

– Førebels er dette berre papir. Inntil vi har fått sett ordentleg på dei, vil eg ikkje komme med nokon nærare karakteristikkar av dei, sa EU-kommisjonens talsperson Mina Andreeva på ei pressebrifing i Brussel torsdag. Papira blir grunnlag for tekniske samtalar om toll, varer og hygienereglar i slutten av veka.

Fredag møtest òg EUs sjefforhandlar Michel Barnier og Storbritannias brexitminister Steve Barclay.

Høgsterett avsluttar

Medan det tilsynelatande er små rørsler på kontinentet, er den juridiske dragkampen om brexit i ferd med å nærme seg slutten. Torsdag avslutta høgsterett i London ei felles ankebehandling av søksmål for å stanse suspensjonen av Parlamentet.

På den siste dagen til rettssaka vart ei erklæring frå tidlegare statsminister John Major lagt fram. Han seier det er naivt å tru på Johnsons forklaring om at parlamentarikarane vart sende heim så regjeringa kunne førebu trontalen. Major meiner derimot at ein «vesentleg motivasjon» for partifellen hans var å avgrense Parlamentets moglegheiter til å blande seg inn i brexitprosessen.

Ein engelsk domstol har konkludert med at stenginga av Parlamentet ikkje er eit juridisk, men eit politisk spørsmål. Skottlands øvste sivile domstol kom derimot fram til at suspensjonen «har som mål å vere til hinder for Parlamentet» og derfor er grunnlovsstridig.

Høgsterettsjustitiarius Lady Brenda Hale avslutta med å seie at retten håper å kunne offentleggjere ei rettsavgjerd «tidleg neste veke».

(©NPK)