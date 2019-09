Frankrike festar ikkje lit til påstanden frå Houthi-militsen om oljeangrep

utenriks

Jean-Yves Le Drian viser i eit intervju med fransk TV onsdag til kunngjeringa til Houthi-militsen i helga der dei tok ansvar for angrepet mot den saudiarabiske oljeindustrien.

Frankrike har til liks med FN sendt ekspertar til Saudi-Arabia for å bidra i etterforskinga.

USAs utanriksminister Mike Pompeo slo tidleg fast at Iran står bak, men utan å legge fram bevis. Saudi-Arabias forsvarsleiing sa onsdag at Iran utvilsamt støtta angrepet, og meiner å ha bevis for at det ikkje kan ha vorte utført frå Jemen.

Iranske styresmakter avviser at dei var involverte i angrepa og seier Houthi-opprørarane driv med sjølvforsvar.

Saudi-Arabia har i over fire år stått i spissen for ein USA-støtta regional koalisjon som driv massiv krigføring i Jemen i kampen mot houthiane, som framleis kontrollerer store område, inkludert hovudstaden Sana.

