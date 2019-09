Frankrike nektar framleis Snowden asyl

utenriks

Snowden har budd i Russland sidan 2014 i frykt for å bli arrestert av amerikanske styresmakter. Tidlegare denne veka spurde han Frankrike om å få asyl i landet, og argumenterte med at «å beskytte varslarar ikkje er ei fiendtleg handling».

Snowden søkte òg om asyl i Frankrike i 2013.

– Regjeringa den gongen meinte at det ikkje var det riktige tidspunktet. Eg kan ikkje sjå at det er endra, sa utanriksminister Jean-Yves Le Drian i eit intervju med den franske tv-kanalen CNews torsdag.

Snowden jobba tidlegare for CIA og NSA, og avslørte i 2013 programma til amerikanske styresmakter for masseovervaking i både USA og Storbritannia etter 11. september 2001.

Tysdag gav han ut sjølvbiografien «Permanent Records» i 20 land. Same dag vart det kjent at USAs justisdepartement saksøker den spionsikta varslaren i eit forsøk på å hindre at Snowden skal tene pengar på boka.

(©NPK)