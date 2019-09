Major trur ikkje på Johnsons forklaring om suspensjon

utenriks

Høgsterett avsluttar torsdag ankebehandlinga av to søksmål som hevdar Johnson handla i strid med lova då han sende parlamentarikarane heim i ein dryg månad frå førre veke.

Ei rettsavgjerd er venta innan 36 timar etter at retten er heva. Det vil i praksis seie ein gong mellom torsdag kveld og seint fredag.

Det har på førehand vore store forventningar til Majors forklaring. Mannen som styrte Storbritannia frå 1990 til 1997, høyrer til same parti som Johnson, men forklaringa hans støttar det eine søksmålet.

Det er ikkje normal vitneførsel i høgsterett, men ei skriftleg forklaring frå Major blir presentert for retten av ein tidlegare regjeringsadvokat frå Dei konservative, Lord Edward Garnier. Han har òg vore med på å forme ut teksten.

– Kunstig naiv

På vegner av Major argumenterer Garnier og to andre høgsterettsadvokatar for at saka høyrer heime i rettsvesenet, noko regjeringa motset seg. Dei hevdar at det var ein «vesentleg motivasjon» for Boris Johnson å avgrense Parlamentets moglegheiter til å blande seg inn i brexitprosessen, skriv The Guardian.

Johnson har på si side heile tida hevda at han stengde nasjonalforsamlinga for å førebu trontalen 14. oktober. Det er vanleg praksis i Storbritannia, men då berre i nokre dagar, ikkje over ein månad. I tillegg er timinga påtakeleg, med berre seks veker igjen til britane etter planen skal vere ute av EU.

– Det faktiske bildet, slik det verkar å vere no, er svært urovekkande. Retten har inga plikt til å gripe fatt i saka basert på ein kunstig naiv føresetnad at ei handfull dokument som har vorte kjente, men ikkje verifiserte, gir eit komplett og rett bilde av situasjonen, når sjølv enkelte regjeringsmedlemmer ikkje trur dette, heiter det i forklaringa til retten.

Major påpeikar at regjeringa berre har lagt fram nokre få dokument til støtte for si sak, men ikkje ei skikkeleg vitneforklaring som seier at motivet ikkje var å kneble Parlamentet.

Nei i London – ja i Edinburgh

Det vakte stor merksemd då den tidlegare regjeringssjefen Major stilte seg bak søksmålet til aktivisten og forretningskvinna Gina Miller. Ho tapte likevel første runde med søksmålet sitt i ein engelsk domstol. Regjeringa vann fram med argumentet sitt om at saka dreier seg om politikk, ikkje juss, men retten tillét Miller å fremme ein anke.

Då Skottlands høgsterett hadde søksmålet frå 75 parlamentsmedlemmer føre for andre gong, kom retten fram til at suspensjonen var lovstridig. Der kom domstolen fram til at suspensjonen «har som mål å vere til hinder for Parlamentet» og dermed var lovstridig. Retten gav likevel ikkje ordre om at Parlamentet skulle kallast saman igjen.

Separat rettsvesen

Denne veka har høgsterett i London sett av tre dagar til ei felles ankebehandling, og torsdag er altså siste dag.

Skottland og England heldt på kvart sitt rettsvesen då dei vart slått saman i 1707, men høgsterett i London er øvste domstol i sivile saker for heile kongedømmet.

(©NPK)