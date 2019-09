Mange drepne og såra av bombe ved sjukehus i Afghanistan

utenriks

Tala på drepne og såra etter angrepet tidleg torsdag morgon varierer. Leiaren for provinsrådet, Atta Jan Haqbayan, opplyser at minst 20 menneske er drepne og opptil 90 såra. Talsmannen til provinsguvernøren, Gul Islam Seyal, oppgir at tolv er drepne.

Bomba skal ha vore plassert i ein lastebil, og det blir beskrive som eit sjølvmordsangrep.

Sjukehuset i Qalat, som er hovudstaden i Zabul-provinsen, vart påførte store skadar. Ei rekke ambulansar vart òg rivne i filler i angrepet.

– Ville ramme etterretning

Opprørsrørsla Taliban har i ei fråsegn tatt på seg ansvaret for angrepet. Ein talsmann opplyser at bomba var retta mot bygningen til etterretningsdepartementet like ved sjukehuset. Fasaden på dette bygget fekk store skadar, men det er førebels uklart om etterretningstilsette er blant dei drepne og såra, ifølgje leiaren til provinsrådet.

Taliban hevdar at fleire etterretningsoffiserar vart drepne.

Innbyggarar, av dei var mange på sjukehuset for å besøke slektningar, brukte sjal og laken for å bere ut såra frå den øydelagde bygningen. Styresmaktene tok med seg dei hardast skadde til sjukehus i byen Kandahar, som ligg 13 mil unna.

Samtalar kollapsa

Taliban sat i sommar i fredssamtalar med USA, men forhandlingane braut saman tidlegare i september. President Donald Trump erklærte at samtalane var «døde», og sidan då har Taliban utført angrep nesten kvar einaste dag. Samtidig har gruppa meldt at den er klar for nye samtalar.

Tidlegare denne veka vart nesten 50 menneske drepne i to angrep som skjedde omtrent samtidig – det eine var retta mot eit valkampmøte for president Ashraf Ghani, medan det andre fann stad ved fleire departement i Kabul. Begge angrepa vart utførte av sjølvmordsbombarar, og Taliban tok òg på seg ansvaret for desse angrepa.

