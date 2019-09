utenriks

Leiaren for provinsrådet, Atta Jan Haqbayan, opplyser at minst 20 menneske er drepne og opptil 90 såra i angrepet tidleg torsdag morgon. Talsmannen til provinsguvernøren, Gul Islam Seyal, oppgir at tolv er drepne.

Sjukehuset i Qalat, som er hovudstaden i Zabul-provinsen, vart påførte store skadar i angrepet.

