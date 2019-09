Russland og Kina la ned veto mot våpenkvile i Syria

utenriks

Dei to landa følgde dermed ikkje oppfordringa frå Belgia, Tyskland og Kuwait, som før møtet i Tryggingsrådet åtvara om at konflikten i Syria kan bli den verste humanitære krisa i dette hundreåret, om han ikkje blir stoppa.

– Tryggingsrådet kan ikkje og må ikkje la det skje, sa dei før møtet.

Under forhandlingane om utkastet til resolusjon pressa Russland for å få med eit unntak for «antiterroroperasjonar».

Kina og Russland presenterte òg ein alternativ resolusjon under møtet. Resolusjonen spesifiserte at våpenkvila ikkje ville gjelde for militære operasjonar mot enkeltpersonar, grupper eller einingar «tilknytt terrorgrupper».

Russland og Tyrkia forhandla i fjor fram ein avtale som skulle ha verna Idlibs tre millionar innbyggarar mot ein storstilt militæroffensiv mot opprørarane. Denne vart aldri realisert fullt ut.

Syrias president Bashar al-Assads styrkar, med flystøtte frå Russland, intensiverte i april kampen mot opprørarar i provinsane Hama og Idlib. Dei siste månadene har Idlib vorte utsette for ein massiv luftoffensiv, som både syriske og russiske styrkar har stått bak.

Våpenkvileresolusjonen skulle, dersom han hadde vorte vedtatt, blir sett i verk laurdag kveld.

