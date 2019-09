Tre Fukushima-sjefar frifunne

utenriks

Tidlegare styreleiar i operatørselskapet Tokyo Electric Power (Tepco) Tsunehisa Katsumata (79), tidlegare visepresident Sakae Muto (69) og Ichiro Takekuro (73) var tiltalte for ikkje å ha forsterka atomkraftverket Fukushima Daiichi, sjølv om dei var klar over faren for at ein tsunami kunne utløyse ei atomulykke.

Dei risikerte opptil fem års fengsel og bøter, men torsdag vart dei frikjente i ein domstol i Tokyo.

Dette er første gong nokon vart straffeforfølgde i samband med tragedien i mars 2011. 18.000 menneske mista livet i eit jordskjelv og tsunamien som følgde, og titusenvis måtte flykte frå heimane sine då den eine reaktorkjernen ved Fukushima-anlegget smelta.

