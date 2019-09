USA kuttar bistand til Afghanistan

utenriks

Nyheita om bistandskutt kjem ei dryg veke før det skal haldast val i landet, der president Ashraf Ghani håper på fem nye år ved makta.

– Vi står opp mot dei som utnyttar makta og innverknaden sin til å ta frå det afghanske folket støtte i form av bistand utanfrå, seier USAs utanriksminister Mike Pompeo.

USA varslar no eit bistandskutt på 160 millionar dollar, drygt 1,4 milliardar kroner, og bryt samtidig alt samarbeid med antikorrupsjonseininga i landet.

Bør stillast til ansvar

– Vi forventar at den afghanske regjeringa demonstrerer klar vilje til å kjempe mot korrupsjon, til å tene det afghanske folket og til å halde oppe tilliten til folket, seier Pompeo.

– Afghanske leiarar som ikkje maktar å leve opp til ein slik standard, bør stillast til ansvar, legg han til.

USAs forhold til Ghani har surna kraftig dei siste vekene som følgje av misnøya til den afghanske presidenten med eit utkast til avtale mellom amerikanarane og Taliban.

President Donald Trump hadde opphavleg invitert Ghani og utsendingar frå Taliban til USA, men avlyste i siste liten og erklærte samtalane med opprørsgruppa for «døde».

Dystre rapportar

USA generalinspektør for afghansk gjenoppbygging (SIGAR), John F. Sopko, har i fleire rapportar dei siste åra teikna eit dystert bilde av utviklinga i landet.

Afghanistan er stort sett lovlaust, regjeringa gjer lite for å slå ned på den massive korrupsjonen, og tryggingsstyrkane i landet lid store tap, konkluderte han for eitt år sidan.

For to år sidan anslo Sopko at USA hadde brukt over 8.000 milliardar kroner på å stabilisere Afghanistan, utan å lykkast.

Gjennomkorrupt

Transparency International kallar Afghanistan eitt av det mest korrupte landet i verda, der mykje av bistanden hamnar i lommene på tidlegare krigsherrar.

Noreg har òg brukt over 20 milliardar kroner på Afghanistan dei siste 18 åra, drygt halvparten på eit militært bidrag.

Eit regjeringsoppnemnt granskingsutval felte i 2016 ein nedslåande dom over det norske bidraget og konkluderte med at ein hadde fått lite igjen for innsatsen.

(©NPK)