Brexitminister og EUs forhandlingsleiar møtest

utenriks

Møtet skjer etter at EU-president Jean-Claude Juncker og statsminister Boris Johnson møttest tidlegare i veka. Juncker har sagt at det framleis er mogleg å komme fram til ein avtale med britane innan 31. oktober, melder BBC.

Juncker seier til Sky News at han er open for å finne eit alternativ til den såkalla backstop-løysinga for irskegrensa.

– Eg har ikkje noko erotisk forhold til den løysinga og kan godt fjerne den frå avtalen, så lenge vi får på plass alternativ som sikrar alle dei same formåla som backstop-løysinga har. Alle saman.

Johnson seier på si side at han er forsiktig optimist.

– Eg vil ikkje overdrive kor mykje framdrift det har vore, men det er framdrift, seier statsministeren.

Brexitminister Barclay sa torsdag at han meiner britane eigentleg har eit drygt år på å finne ei løysing for irskegrensa. I ein tale i Madrid sa han at dei burde få bruke den avtalte overgangsperioden fram til utgangen av 2020 til å løyse problemet som heile avtalen med EU i praksis står og fell på.

Overgangsperioden er ein del av utmeldingsavtalen til Theresa May, som Parlamentet har avvist fleire gonger, og som dagens regjering heller ikkje er fornøgd med.

EU har gjort det klart at utan ei grenseløysing kan det ikkje bli nokon avtale, og utan ein avtale er det heller ingen overgangsperiode.

Det er òg tekniske møte mellom Storbritannia og EU i Brussel. Der er temaet mellom anna nokre uformelle britiske dokument om ei mogleg grenseløysing. EU stadfesta torsdag å ha fått papira, men har ikkje fått sett nøye på dei enno.

(©NPK)