Endå ein øystat i Stillehavet vender Taiwan ryggen

utenriks

Det er andre gong på mindre enn ei veke at ein øystat bryt med Taiwan til fordel for Kina. Måndag gjorde Salomonøyane det same. For Kina er det viktig å få dei strategisk viktige stillehavsøyane på si side.

Kiribatis anerkjenning er endå ein siger for Beijing få veker før Folkerepublikken Kina feirar 70-årsjubileum.

Taiwans utanriksminister Joseph Wu innkalla fredag til pressekonferanse på kort varsel der han kunngjorde at regjeringa umiddelbart vil kalle diplomatane sine heim, samtidig som han forventar at Kiribati gjer det same med diplomatane sine i Taiwan.

Han skulda Kina for å ha «forført» Kiribati med løfte om investeringar og bistand.

Kiribati er det sjuande landet som har brote med Taiwan sidan Tsai Ing-wen vart vald til president i 2016. Berre 15 land har framleis diplomatiske band med øya, som tidlegare var kjent som Formosa, og som formelt heiter Republikken Kina.

(©NPK)