Global klimaprotest innleidd i Australia

Demonstrasjonane blir haldne i forkant av at leiarane i verda møtest i New York for å delta på FNs hovudforsamling neste veke. Måndag samlast dei til FNs klimatoppmøte.

Nokon av dei første demonstrasjonane på kloden vart haldne i Sydney og over 100 andre små og store byar i Australia. Også i ei rekke øystatar i Stillehavet er protestane i gang.

I Thailand har over 200 ungdommar storma miljødepartementet og lagt seg ned for å spele døde, fortel nyheitsbyrået Reuters.

I USA er det planlagt over 800 arrangement, medan det i Tyskland er varsla rundt 400.

Demonstrasjonane blir gjerne omtalte som «den globale klimastreiken» sidan dei er inspirerte av svenske Greta Thunberg, som starta protestbølgja då ho byrja å skulke skulen og setje seg føre Riksdagen kvar fredag. Etter kvart har ho fått med seg skuleelevar i fleire land i protestrørsla «Fridays for Future».

Australias fungerande statsminister Michael McCormack seier at elevane bør vere på skulen.

– Denne forma for demonstrasjonar bør haldast i helga der det ikkje forstyrrar næringsliv, der det ikkje forstyrrar skular, der det ikkje forstyrrar universitet, seier han.

