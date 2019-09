Tysklands regjering samd om klimaplan

utenriks

– Det er ein avtale med mange tiltak og ein mekanisme for årleg kontroll, opplyser ei ikkje namngitt regjeringskjelde fredag.

Nyheita om at koalisjonsregjeringa til Angela Merkel har lykkast i å bli samd om ein klimapakke, kom samtidig med at tyske klimaaktivistar er i ferd med å samle seg til den tredje runden med globale klimaprotestar.

Dei tyske regjeringspartia har vore delte i synet på korleis ein best kuttar i utsleppa av klimagassar. Kva for ei retning Europas største økonomi vel, blir følgt med argusblikk verda over. I dag står Tyskland på sjetteplass på lista over landa med størst utslepp.

Frå før er det kjent at Tyskland har ambisjonar om å kutte utsleppa med 55 prosent samanlikna med nivået i 1990 innan 2030.

