Dødstalet stig etter opptøyar i indonesisk provins

16 sivile vart drepne i byen Wamena under opptøyar som visstnok vart utløyste av eit rykte om at ein lærar hadde retta rasistiske kommentarar til innfødde, ifølgje den militære talsmannen for provinsen Eko Daryanto.

Helsesjefen i provinsen sa tidlegare måndag at fire personar, blant dei ein soldat, vart drepne i samanstøytar mellom tryggingsstyrkar og studentdemonstrantar i provinshovudstaden Jayapura.

Der skaut tryggingsstyrkar varselskot mot steinkastande studentar ved eit universitet måndag.

Ein soldat skal ha vorte knivstukke og drepen, og ein student skal ha vorte skoten og drepen i Jayapura-området.

I Wamena, som ligg rundt 25 mil unna, vart det òg harde samanstøytar mellom studentar og tryggingsstyrkar, og fleire offentlege bygningar gjekk opp i flammar.

Papua-provinsen ligg vest på den nest største øya i verda, Ny-Guinea, og har dei siste månadane opplevd omfattande opptøyar og demonstrasjonar med krav om sjølvstyre.

Indonesiske styresmakter skuldar separatistar for å stå bak uroa.

