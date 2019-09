FN-sjefen får ikkje nye klimamål frå Noreg

utenriks

– Dei norske klimamåla skal oppdaterast og forsterkast i 2020, sa Solberg då ho møtte norsk presse i forkant av toppmøtet på måndag.

Det er generalsekretæren i FN, António Guterres, som er vert for samlinga. Han har bedt politiske leiarar om å komme dit med skjerpte klimamål og konkrete planar for korleis utsleppskutta skal skje.

Men verken Noreg eller EU er komne i mål med diskusjonane i tide.

Antiklimaks

Klimatoppmøtet står dermed i fare for å bli eit antiklimaks for dei mange ungdommane i Europa som har skulestreika for klimaet det siste året.

I dag har EU og Noreg likelydande mål om å kutte klimautsleppa med 40 prosent frå 1990-nivå innan 2030. Ønsket til den norske regjeringa er at EU skal skjerpe dette målet til 55 prosent. Gjer EU det, vil Noreg følgje opp med ein tilsvarande lovnad. Men noka endeleg avklaring kan ikkje ventast før i 2020.

Solberg gjer det likevel klart at ei stor økonomisk omstilling er i vente.

– Det må bli dyrare å ureine og billegare å velje miljøvennleg, seier statsministeren.

Ho meiner at det er berre naturleg at ungdom no krev handling.

– Kommande generasjonar får heilt andre rammevilkår enn vi. Fleire må innsjå alvoret.

Trump manglar

Verdsleiarar som Tysklands statsminister Angela Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Boris Johnson og den indiske statsministeren Narendra Modi er alle på plass på klimatoppmøtet.

Ifølgje FN har i alt 66 land no forplikta seg til netto nullutslepp innan 2050.

Men meir enn halvparten av FNs medlemsland manglar på toppmøtet, og USAs president Donald Trump glimrar med fråværet sitt. Han deltar i staden på eit arrangement om religionsfridom.

«Ikkje unaturleg»

Medan andre industriland diskuterer ei skjerping av klimamåla, har Trump fjerna eksisterande klimareguleringar i USA og varsla at han vil trekke landet ut av Parisavtalen frå 2015.

Derfor er det «ikkje unaturleg» at han ikkje møter, meiner Solberg.

– Men vi synest det er leitt. Vi håper dei kjem tilbake og ser at kortsiktige interesser ikkje held på lang sikt, seier ho.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) trur heller ikkje det vil komme noko nytt frå Trump på klimafronten når han taler for FNs hovudforsamling tysdag.

– Eg vil bli overraska viss det kjem noko offensivt derfrå, seier Elvestuen til NTB.

Vonbrot

Heime i Noreg gir miljørørsla uttrykk for vonbrot over mangelen på nye lovnader frå norsk side i New York.

– Regjeringa har på ingen måte levert i kampen mot klimakrisa, men er det éin stad det kunne vorte gjort, er det jo i eit klimatoppmøte, seier Frode Pleym, leiar for Greenpeace Noreg.

– Noreg som mangeårig oljenasjon har tent mykje på å fyre opp under klimakrisa, og derfor må vi òg ta eit ansvar for å kjempe mot henne, seier han.

