Hellas ber om hjelp etter at leir på Lesvos stengde porten for nye asylsøkarar

Leiren rommar no fire gonger så mange menneske som han har plass til. For få veker sidan passerte talet 10.000. Før helga passerte talet 12.000, og leirleiinga gav beskjed om at dei ikkje kan ta imot fleire. Krisa på den greske øya er den verste sida hundretusenvis tok seg i båtar frå Tyrkia til greske øyar i 2015.

To offentlege tenestemenn på Lesvos opplyste i helga at nykommarar enten søv under open himmel eller i telt utanfor leiren. Dei sa òg at ingen fleire asylsøkarar får plass i leiren, samtidig som båtane frå Tyrkia heldt fram å komme.

Måndag held lokale styresmakter og politiet krisemøte på Lesvos for å drøfte situasjonen.

Fredag kom over 400 menneske til øya med gummibåtar frå Tyrkia, og gjennom helga har det komme endå fleire. Situasjonen førte til at Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis kalla inn til eit krisemøte i helga. Han er venta å ta opp saka med både Tysklands statsminister Angela Merkel og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på sidelinja av FNs hovudforsamling i New York denne veka, ifølgje avisa Kathimerini.

Måndag møtest nokre av EUs innanriksministrar på Malta for å drøfte korleis andre EU-land kan bidra til å ta imot flyktningar og migrantar som blir redda i Middelhavet av private redningsskip. Italia, Malta, Italia, Frankrike og Finland, som no har formannskapet i EU, deltar på møtet.

