Israel nektar Gaza-lag å spele cupfinale på Vestbreidda

Det palestinske fotballaget Khadamat Rafah møtte 30. juni i år Balata FC frå Nablus i den palestinske cupfinalen.

Kampen gjekk på Gazastripa og enda uavgjort 1-1, og 25. september er det derfor klart for omkamp på Vestbreidda. Israel nektar likevel spelarane på Khadamat Rafah innreise.

Khadamat Rafah har søkt om innreise for 35 personar, 22 av dei spelarar og 13 trenarar og støtteapparat.

Den israelske tryggingstenesta Shin Bet har avslått 31 av dei 35 søknadene og vil berre opne grensa for fire, berre éin av dei speler, opplyser den israelske menneskerettsorganisasjonen Gisha.

«Knyttes til terrorisme»

Shin Bet meiner at «dei fleste» av medlemmene på laget frå Rafah «kan knyttes til terrorisme», men har ikkje ønskt å kommentere dette ytterlegare.

– Vi er ein klubb som fremmar ein bodskap av fred og kjærleik, og vi truar ikkje sikkerheita slik Israel hevdar, seier talsmann for klubben, Hozayfa Lafi.

Gisha til retten i Israel for å få omgjort avgjerda, men vann ikkje fram. Kampen er alt utsett i to månader, og ikkje noko tyder på at han kan gå som planlagt onsdag.

Ber Fifa komme på banen

– Dette er eit klart bevis for at den israelske okkupasjonen er brutal, og frå vår side tar vi opp dette på alle nivå i Fifa. Vi insisterer på at det er vår rett og vi vil gjere alt for at dette laget kan spele denne kampen, seier leiaren for det palestinske fotballforbundet, Jibril Rajoub.

Palestina har lenge kravd at Fifa innfører sanksjonar mot Israel, fordi landet gjer det vanskeleg og til tider umogleg for palestinske lag og spelarar å delta på kampar.

Palestina-cupen i fotball måtte på grunn av israelske restriksjonar avlysast i mange år, men etter at Fifa engasjerte seg vart den arrangert både i 2017 og 2018.

Vinnaren av kampen mellom Khadamat Rafah og Balata FC går vidare til Champions League i Asia.

