Leger Uten Grenser skuldar WHO for rasjonering av ebolavaksine i Kongo

– Eitt av dei store problema akkurat no er at vaksinen blir rasjonert av WHO og at for få risikoutsette menneske får vern, seier MSF i ei fråsegn måndag.

MSF ber om at ein internasjonal og uavhengig komité blir danna for å garantere fullt offentleg innsyn. Rundt 225.000 har fått ebolavaksinen som blir laga av den tyske farmasøytgiganten Merck, sidan august i fjor, men det er ikkje mange nok, ifølgje MSF.

WHO avfeiar at dei rasjonerer vaksinen og seier at dei gjer «alt dei kan» for å få slutt på epidemien. Organisasjonen varslar òg at Kongo i oktober vil introdusere ein ny ebolavaksine.

Samtidig varslar Merck at dei er klare til å sende 190.000 nye dosar til Kongo, i tillegg til at dei kan produsere 650.000 til innan 18 månader.

Ebolautbrotet i Kongo har så langt kravd over 2.000 menneskeliv, ifølgje helsestyresmakter.

