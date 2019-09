Nissan og Ghosn inngår millionforlik med amerikanske styresmakter

utenriks

Føderale styresmakter i USA hadde sikta Ghosn og selskapet for bedrageri, skuldinga gjekk ut på at avtalar om kompensasjon og pensjonsfordelar til Ghosn verd 140 millionar dollar (rundt 1,26 milliardar kroner) hadde vorte halde skjult for investorane.

Forliket som no er inngått inneber at Nissan må betale 15 millionar dollar, medan Ghosn sjølv må betale 1 million dollar.

Det er Securities and Exchange Commission (SEC) i Washington som kunngjorde forliket måndag. Etaten har ansvaret for å føre tilsyn med handelen med verdipapir.

Ghosn har òg gått med på å vere utestengt frå leiinga i børsnoterte selskap i 10 år. Han oppheld seg for tida i Japan, der han ventar på at skuldingar om økonomisk svindel skal komme opp for retten.

Ghosn og Nissan har inngått forliket i USA utan verken å innrømme eller nekte for skuldingane frå SEC.

(©NPK)