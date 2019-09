Tysk privat sektor krympar for første gong på seks år

utenriks

Den såkalla innkjøpssjefindeksen (PMI), som vart lagt fram av finansselskapet IHS Markit måndag, låg på 49,1, ned frå 51,7 i dei to tidlegare månadene, melder Reuters. Analytikarar hadde forventa ein marginal nedgang til 51,4.

PMI er ein indikator for økonomisk aktivitet, og ein verdi på under 50 indikerer fallande aktivitet. Sist det skjedde i Tyskland var i april 2013.

Tenestesektoren ligg framleis over 50, men fall frå 54,8 til 52,5 på ein månad. For industrien ligg indeksen heilt nede på 41,4, det lågaste nivået på over ti år.

– All usikkerheita rundt handelskrigar, brexit og framtidsutsiktene for bilindustrien har lamma ordreinngangen. Industrisektoren har ikkje gjort det så dårleg sidan den finanskrisa i 2009, seier Phil Smith i IHS Markit. Han seier det kan dryge heilt til slutten av året før det igjen blir vekst i den tyske økonomien.

(©NPK)