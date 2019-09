Bercow: Parlamentet trer saman igjen onsdag

utenriks

– Dommarane har avvist påstanden til regjeringa om at stenginga av Parlamentet i fem veker var normal prosedyre for å førebu trontalen. Dermed har dei stadfesta Parlamentets rett og plikt til å møtast i denne viktige tida og stille regjeringa til ansvar, seier Bercow tysdag formiddag.

Han seier han vil møte partileiarane for å sikre at Underhuset trer saman så raskt som mogleg.

Til pressa utanfor Parlamentet kunngjorde han seinare at kammeret skal samlast igjen onsdag formiddag.

Bercow, som konservativ og brexitmotstandar, har sagt at han er villig til å rive i filler regelboka for å hindre at Boris Johnson bryt lova om brexitutsetjing.