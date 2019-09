Bolsonaro hamrar laus mot verdsleiarar etter skogbrannane i Amazonas

utenriks

– Det er ein feilslutning å seie at Amazonas er ein del av verdsarven, og det er misoppfatning stadfesta av forskarar å seie at Amazonas-regnskogen er lungene til verda, sa Bolsonaro då han talte under FNs hovudforsamling.

Han sa vidare at regjeringa hans har forplikta seg til å bidra til miljøvern som kjem heile verda til gode.

– Vi er det landet i verda med mest biodiversitet og naturressursar. Dette er framleis eit urørt område, noko som beviser at vi er blant dei landa som gjer mest for miljøvern, sa Bolsonaro.

Han sa at Brasil har nulltoleranse for all kriminalitet, også miljøkriminalitet. Gjennom talen hamra han laus på statar som han meiner ikkje har respektert suvereniteten i landet.

Utan å nemne land sa Bolsonaro at fleire land har utvist ein «kolonial» og «respektløs» haldning overfor Brasil.

Resten av innlegget brukte han mellom anna til å rase mot Cuba og skryte av den nylege inngåtte frihandelsavtalen Brasil har gjort med EU.

FNs hovudforsamling er ein av dei viktigaste avgjerdsarenaene til verdsorganisasjonen, i tillegg til Tryggingsrådet og FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), som Noregs FN-ambassadør Mona Juul i sommar overtok som president for. Høgnivåveka i hovudforsamlinga blir leidd av Guterres.

