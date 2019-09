Einstemmig høgsterett annullerte suspensjonen av Parlamentet

utenriks

– Effekten på fundamentet til demokratiet var ekstrem, sa justitiarius lady Brenda Hale om suspensjonen og la til at han ikkje kunne rettferdiggjerast.

Domstolen behandla sist veke fleire anker i søksmål knytte til Johnsons avgjerd. Tysdag kom den einstemmige konklusjonen: Stenginga av nasjonalforsamlinga var ikkje i tråd med lova.

Dei elleve dommarane kom fram til at retten hadde myndigheit til å vurdere saka. Suspensjonen hindra Parlamentet i å utøve funksjonen sin som lovgivar og halde oppsyn med regjeringa, heiter det i grunngivinga.

– Ulovleg, ugyldig og utan effekt

– Parlamentet må vere i stand til å vedta lover som alle må følgje. Det prinsippet ville bli undergrave dersom regjeringa kan hindre utøvinga av denne funksjonen, sa Hale då ho tysdag las opp den einstemmige dommen etter ein kort gjennomgang av saka.

Leiaren av retten sa vidare at rådet til dronninga om å sende parlamentarikarane heim, var ulovleg.

– Derfor var òg vedtaket ulovleg, ugyldig og utan effekt, sa Hale.

Dermed konkluderte ho med at Parlamentet faktisk aldri hadde vore lovleg suspendert og at det er opp til Underhusets leiar å avgjere kva som er neste steg.

– Må samlast umiddelbart

Speaker John Bercow seier at Underhuset no må tre saman så fort som mogleg. Han vil ha hastemøte med partileiarane for å få til dette. Leiaren av Underhuset seier han ønsker avgjerda til høgsterett velkommen.

– Dommarane har avvist påstanden til regjeringa om at stenginga av Parlamentet i fem veker var normal prosedyre for å førebu trontalen. Dermed har dei stadfesta Parlamentets rett og plikt til å møtast i denne viktige tida og stille regjeringa til ansvar, seier Bercow tysdag formiddag.

Ben Johnson trekke seg

– Eg inviterer Boris Johnson til å vurdere stillinga si og til å bli den kortast sitjande statsministeren nokosinne, sa Labour-leiar Jeremy Corbyn på Labours partikonferanse i Brighton.

Opposisjonsleiaren oppmoda vidare den konservative statsministeren til å halde eit val «for å velje ei regjering som respekterer demokratiet».

Også dei skotske og walisiske nasjonalistpartia – SNP og Plaid Cymru – seier Johnson bør gå av.

– Posisjonen hans er uhaldbar, og han bør vere modig nok til å gå av, seier SNPs talsperson Joanna Cherry. Ho leidde an i søksmålet 75 parlamentarikarar fremma i det skotske rettsvesenet og som var ein del av ankebehandlinga til høgsterett.

– Vi er ein rettsstat

Gina Miller, aktivisten og forretningskvinna som stod bak eitt av søksmåla, seier høgsterettsdommen ikkje er ein siger for nokon enkeltpersonar eller saker.

– Dette er ein siger for suvereniteten til parlamentet, for maktfordelingsprinsippet og for sjølvstendet til domstolane. Rettsavgjerda stadfestar at vi er ein rettsstat, at ingen, sjølv ikkje statsministeren, står over lova, sa Miller utanfor retten.

– Parlamentarikarane må komme på jobb i morgon og halde fram å halde regjeringa under oppsyn, la ho til.