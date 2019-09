utenriks

Dommen frå Luxembourg vart offentleggjort tysdag formiddag.

«Retten til å bli gløymt» inneber at folk kan be nettgiganten om å slette personopplysningar. Han er ein del av EUs personvernforordning GDPR, som tredde i kraft i fjor.

Sjølv om vanlege menneske kan krevje at opplysningar blir sletta, betyr ikkje ordninga at til dømes politikarar kan krevje at utsegner dei har komme med tidlegare, blir fjerna.

