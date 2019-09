Pelosis varslar kunngjering

utenriks

Pelosis fråsegn kjem etter at ho har halde møte med partifellar som har gått inn for å starte riksrettssak mot Trump. Ho har sjølv tidlegare vore tilbakehalden, men varslar no ei kunngjering tysdag ettermiddag amerikansk tid.

Demokratane vil vite om Trump har brukt embetet sitt på ein utilbørleg måte ved å prøve å presse Ukrainas president til å starte ei etterforsking av Joe Bidens son. Tidlegare visepresident Biden er blant dei fremste i konkurransen om å bli Demokratanes presidentkandidat i valet i 2020, og han kan dermed bli Trumps utfordrar.

Saka vart kjent etter at ein tenestemann i den amerikanske etterretningstenesta slo alarm etter ein telefonsamtale mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

Tenestemannen varsla generalinspektøren for amerikansk etterretning, Michael Atkinson, ifølgje amerikanske medium.

Under samtalen skal Trump ha oppmoda Ukraina til å etterforske Hunter Biden, Joe Bidens son. Hunter Biden vart i 2014 vald inn i styret i det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings, som blir skulda for korrupsjon.

Amerikanske medium melde måndag at Trump få dagar før samtalen bad om at drygt 3,6 milliardar kroner i militær bistand til Ukraina skulle frysast. Opplysningane kjem frå ikkje namngitte kjelder med kjennskap til saka.

Trump stadfesta tysdag at USA framleis vil halde tilbake militær bistand til Ukraina. Han sa at Europa heller burde ta på seg ansvaret med å støtte Ukraina.

(©NPK)