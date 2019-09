Pompeo takkar europeiske stormakter for Iran-utspel

utenriks

– Vi ønsker å takke dei nære vennene våre for dei tydelege utspela deira om Irans ansvar for krigshandlinga mot Saudi-Arabia. Dette vil styrke diplomatiet og kampen for fred. Vi ber alle land fordømme Irans handlingar, seier Pompeo.

Tyskland, Storbritannia og Frankrike leverte ei felles fråsegn på FNs hovudforsamling i New York måndag.

– Det finst inga anna mogleg forklaring. Vi støttar granskingar for å få fram detaljane i saka, sa dei tre europeiske landa i fråsegna på måndag.

FNs hovudforsamling

Landa seier at dei framleis forpliktar seg til atomavtalen med Iran frå 2015, som USA har gått ut av. Også USA og Saudi-Arabia meiner at Iran står bak angrepa mot saudiarabiske oljeinstallasjonar 14. september.

Fråsegna kjem i forkant av opningsdebatten i FNs hovudforsamling, der leiarar som Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron og Boris Johnson deltar. Irans president Hassan Rouhani er venta å komme seinare denne veka.

– Vi er sikre på at Iran stod bak, sa Johnson måndag.

Ber om ny avtale

Samtidig som britane fram til no støttar Iran-avtalen, tar Johnson til orde for å forhandle fram ein ny og betre avtale.

– Viss det er éin mann som kan få til det, er det USAs president. Eg håper vi får til ein Trump-avtale, sa Johnson, ifølgje NBC News.

På pressemøte i New York måndag omtalte Trump Iran som «den leiande terrorstaten i verda». Samtidig avviste han ikkje eit møte med Rouhani.

– Vi har ikkje planlagt eit møte. Eg ville aldri avvist det. Kvifor skulle eg det? sa Trump om eit mogleg møte med Irans president.

