Seks medlemmer av Brorskapet drepne i skotveksling med egyptiske styrkar

Departementet seier at skotvekslinga fann stad under eit raid mot ein skjulestad i 6. oktober-byen i Giza, som ligg cirka 3 mil frå Kairo.

I meldinga står det òg at styresmaktene planlegg ei rekke «terroristoperasjoner i tiden som kommer». Det blir ikkje oppgitt når raidet fann stad, eller om medlemmer av tryggingsstyrkane vart såra eller drepne.

Egyptiske styresmakter har den siste tida slått endå hardare ned på Det muslimske brorskapet enn tidlegare. Den islamistiske rørsla vann det første demokratiske valet i Egypt i kjølvatnet av den såkalla arabiske våren i 2011. Etter at militæret tok makta og avsette den dåverande presidenten Mohamed Mursi, vart Brorskapet forbode. Medlemmene blir no gjerne omtalte som «terroristar» av regimet.

Søndag opplyste innanriksdepartementet at ein medlem av den militante, islamistiske Hasm-bevegelsen vart drepe under eit raid aust i Kairo. Førre veke vart det oppgitt at ni andre medlemmer av rørsla var drepen i to andre raid i den egyptiske hovudstaden. Blant dei drepne var ein av leiarane i gruppa.

Sidan Mursi vart avsett og fengsla i 2013, har Egypt opplevd ein auke i militante angrep. Dei fleste har ekstremistgruppa IS tatt ansvaret for. Hundrevis av medlemmer av tryggingsstyrkane er drepne i angrepa.

