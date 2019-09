Solberg: Trump manglar forståing for felles løysingar

utenriks

Etter at Trump tysdag talte i FNs hovudforsamling, uttalte Solberg seg om talen i møte med fleire norske medium.

– Det som opplevast som ein sterk tale for patriotisme, inneber nokre utfordringar for verdssamfunnet. Ein gløymer at ein viktig del av det å ta vare på interessene i land er å finne felles globale løysingar. Den forståinga mangla i talen, sa Solberg, ifølgje Aftenposten.

– Det er ei utfordring med ein amerikansk president som har ei litt manglande forståing av at dei felles løysingane som trengst, faktisk er til gunst for alle land, også USA, sa statsministeren til Dagbladet.

Solberg kommenterte òg Trumps tilsynelatande sarkastiske Twitter-melding om klimaaktivisten Greta Thunberg (16).

Thunberg var tydeleg sint og hadde tårer i auga då ho måndag talte for FNs hovudforsamling. Etterpå skreiv Trump på Twitter at ho såg ut som ei lykkeleg jente som ser fram til ei lys framtid.

– Eg synest alle politiske aktørar bør la vere å sjikanere folk som har tydelege meiningar. Det er ei 16 år gammal jente med eit sterkt engasjement. Viss du er president i USA, så er kanskje ikkje Greta Thunberg den største utfordringa di, sa Solberg, ifølgje VG.

