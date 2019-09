Den tyske, austerrikske og polske delen av Thomas Cook har søkt om konkursvern

utenriks

Om lag 140.000 menneske er for tida på reise med tyske Thomas Cook GmbH eller merkevarene til selskapet Neckermann, Öger Tours og Bucher Reisen, som tilhøyrer den konkursramma britiske reiselivsgiganten.

Selskapet erklærte seg onsdag betalingsudyktig, men det er førebels uklart korleis dette vil påverke kundane som no er på reise.

Flyselskap håper på redning

Kunngjeringa kjem samtidig med at Condor, eit tysk flyselskap som også er ein del av Thomas Cook, har vorte innvilga eit overgangslån på 380 millionar euro av den tyske regjeringa. Lånet må likevel godkjennast av EU-kommisjonen. Viss det blir godkjent, vil Condor kunne kutte bandet til morselskapet Thomas Cook. Flyselskapet opplyser at det allereie er i gang med å finne nye eigarar, noko fagrørsla ønsker velkommen. 5.000 arbeidsplassar står på spel.

Ventar på svar

Thomas Cooks tyske underselskap har òg bedt regjeringa om eit overgangslån, men onsdag opplyste toppsjefen til selskapet Stefanie Berk at forhandlingane dessverre ikkje har ført til noka kortsiktig løysing. Ifølgje ei regjeringskjelde i Berlin har selskapet søkt om eit lån på 375 millionar euro, men regjeringa har enno ikkje tatt stilling til førespurnaden.

Det er venta at ein tysk domstol vil utnemne ein erfaren administrator i løpet av onsdag for å leie selskapet gjennom prosessen.

Held fram verksemd

Thomas Cook Austerrike varsla onsdag at det vil halde fram verksemda under vern frå kreditorane samtidig som selskapet søker konkursvern.

Same dag opplyste Neckermann Polska, ei polsk fløy av tyske Thomas Cook GmbH, at selskapet vil levere inn ein eigen søknad om konkursvern til ein domstol i Warszawa dei neste dagane. Selskapet vil bruke forsikringsgarantiar for å finansiere heimreisa til om lag 3.600 kundar som for tida er på reise.

