Ekspertar: Delar av isbre på Mont Blanc i ferd med å kollapse

Om lag 250.000 kubikkmeter is står i fare for å losne frå isbreen Planpincieux på austsida av Grandes Jorasses-fjellet, opplyser italienske styresmakter.

Ordføraren i byen Courmayeur, Stefano Miserocchi, meiner det er global oppvarming som har påverka isbreen.

– Desse fenomena viser endå ein gong at fjellet gjennomgår ein periode med stor forandring som følgje av klimafaktorar, og at det derfor er spesielt sårbart, seier han til nyheitsbyrået ANSA.

Han signerte tysdag ein ordre om å stenge vegar i Val Ferret etter at ekspertar åtvara om at ein del av isbreen bevegde seg med ein fart på 50–60 centimeter per dag, ifølgje BBC.

Isbreen utgjer ikkje ein trussel mot bustadområde eller turistanlegg, men for sikkerheits skuld er fleire fjellhytter evakuerte.

Den høgaste fjelltoppen i Mont Blanc-massivet er 4.810 meter, noko som gjer han til den høgaste i Vest-Europa. Elleve av fjelltoppane i fjellmassivet er over 4.000 meter høge.

