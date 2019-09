Første arabar set kursen mot romstasjonen ISS

utenriks

I månadsvis har Dei sameinte arabiske emirata stolt kunna fortelje at ein av innbyggarane i landet, Hazzaa al-Mansoori (35), blir den første arabaren på Den internasjonale romstasjonen ISS.

Han er ein av tre romfararar om bord på det russiske romskipet som onsdag tar av frå Bajkonur i Kasakhstan. Med på ferda er òg russiske Oleg Skripotsjka og den svensk-amerikanske NASA-astronauten Jessica Meir, som har røtene sine i Västerås. Det er òg første gong ein svenske skal setje føtene sine på ISS.

Al-Mansoori er likevel ikkje den første arabaren i verdsrommet. Allereie i 1985 var ein arabar med på ein amerikansk romskipsekspedisjon. Han er heller ikkje den første muslimen på ISS.

– Historisk bragd

Men for Mansoori har ein draum gått i oppfylling. Han meiner romferda òg vil vere ein milepåle for hans eige heimland og for den arabiske verda.

– Denne bragda vil vere historisk og kjem til å halde fram, sa han på ein pressekonferanse før turen.

Der vart det klart at han kjem til å ha daglege bønnestunder om bord på romskipet, for så å legge dei ut for publikum på Jorda.

– Som jagarflygar har eg allereie bedt i flyet mitt, sa han.

Når dei tre romfararane kjem til ISS, blir dei møtt av ni kollegaer, og i ein kort periode vil det opphalde seg heile ni personar på romstasjonen.

Mansoori er venta å vende tilbake til Jorda med NASA-astronauten Nick Hague og russiske Aleksej Ovtsjinin 3. oktober, medan Skripotsjka og Meir skal bli verande til våren 2020.

Mange eksperiment

Romskipet skal etter planen ta av klokka 15.57 norsk tid. Seks timar seinare vil det lande på romstasjonen. Deretter tar det truleg to timar før romraketten er kopla til stasjonen slik at dei trygt kan gå om bord.

Det er planlagt at romfararane skal arbeide med hundrevis av ulike eksperiment medan dei er om bord.

ISS-programmet involverer USA, Russland, Canada, Japan og Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA), og dessutan elleve europeiske land.

