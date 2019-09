FN-rapport viser verre klimaeffektar enn tidlegare berekna

utenriks

Det er nokre av konklusjonane til FNs klimapanel (IPCC) i ein ny spesialrapport om korleis klimaendringane påverkar havet i verda og isdekte område. Totalt 6.981 vitskaplege artiklar ligg til grunn for rapporten, som vart publisert onsdag.

Dei siste åra har forskarane samla meir data om korleis klimaendringane påverkar kloden, og dei er no endå sikrare på kva for ein veg det ber.

Havet blir varmare

FNs klimapanel bereknar at hava har absorbert drygt 90 prosent av den globale oppvarminga som kjem av utslepp frå fossilt brensel. Som følgje av dette har havet vorte varmare, surare og mindre salt.

I år 2100 kjem havet til å ta opp to til fire gonger meir varme enn kva det har gjort frå 1970 og fram til i dag – viss den globale oppvarminga blir avgrensa til maksimum to grader over førindustrielt nivå.

Viss utsleppa overstig dette, kan det handle om fem til sju gonger så mykje varme.

Økosystema blir forstyrra

Som følgje av at havet blir varmare og CO2-utsleppa gjer vatnet surare, har viktige økosystem i havet vorte forstyrra. Det fører mellom anna til mindre omløp i vatnet, slik at syreinnhaldet og næringstilgangen minskar.

Mattilgangen frå grunne havområde i tropiske strøk kan minske med 40 prosent innan år 2100 fordi havet blir varmare og surare, ifølgje rapporten.

Isen smeltar fortare

Isdekket og isbreane rundt omkring i verda smeltar, noko som bidrar til at havet stig. Globalt sett har havnivået stige med cirka 16 centimeter på 1900-talet. No stig havet ifølgje rapporten meir enn dobbelt så raskt, 3,6 millimeter per år, og takta ser ut til å auke.

IPCC anslår at havnivået vil ha auka med 30–60 centimeter innan år 2100, føresett at mennesket set i verk drastiske tiltak for å minske utsleppa av drivhusgassar. Viss utsleppa held fram å auke, kan havnivået stige med opptil 110 centimeter før hundreårsskiftet.

Dei to isdekte områda i verda, Grønland og Antarktis, har mista i snitt over 430 millionar tonn masse årleg sidan 2006. Dette er den viktigaste årsaka til at havet stig.

Også isbreane smeltar. Dei som ligg i relativt låge område, som i Alpane, Kaukasus og Noreg, kan missa over 80 prosent av den noverande massen innan 2100, ifølgje rapporten.

Permafrosten tiner

Temperaturen i områda med permafrost har auka til rekordhøge nivå frå 1980-talet og fram til i dag. Permafrosten kjem høgst sannsynleg til å vere utsett for ei omfattande tining dette hundreåret, fastslår klimapanelet.

Viss den globale oppvarminga blir til avgrensa til under 2 grader, kjem rundt 25 prosent av permafrosten ned til 3–4 meters djupne til å tine. Viss ikkje noko blir gjort og utsleppa av drivhusgassar held fram å auke kraftig, kjem rundt 70 prosent av overflata på permafrosten har til å gå tapt. Når permafrosten tiner, blir det frigjort store mengder av den kraftige drivhusgassen metan, som igjen set fart på den globale oppvarminga.

(©NPK)