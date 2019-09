Ingen amerikansk president er felt i riksrett

utenriks

– Eit fleirtal av demokratane i Representanthuset vil for tida innleie riksrett mot president Trump, konstaterer professor Dag Blanck ved universitetet i Uppsala.

Ein slik prosess kan innleiast på fleire måtar, men som oftast er det justiskomiteen i Representanthuset som tar det første steget.

– Det leier til at ein foreslår nokre skuldingspunkt, som så blir sende over til Senatet, seier Blanc.

Der har republikanarane fleirtal, og det blir kravd to tredelars fleirtal for å felle ein president.

– Det har aldri skjedd, seier Blanck.

Clinton og Nixon

President Bill Clinton vart stilt for riksrett etter å ha loge under eid om forholdet sitt til den 21 år gamle praktikanten Monica Lewinsky i Det kvite hus, men det vart ikkje fleirtal i Senatet for å avsetje han.

Kongressen ville òg stille president Richard Nixon for riksrett etter Watergate-skandalen, men han valde å gå av før dette kunne skje.

Pressa Ukraina

Skuldingspunkta mot Trump er ikkje forma ut, men demokratane meiner at han bruker amerikansk bistand som pressmiddel for å få Ukrainas president til å innleie korrupsjonsetterforsking mot Joe Bidens son.

Hunter Biden sit i styret for eit ukrainsk gasselskap, og faren leier kappløpet om å bli kandidaten til demokratane og Trumps utfordrar i presidentvalet for neste år.

Ifølgje amerikanske medium heldt Trump i sommar tilbake drygt 3,6 milliardar kroner i militærhjelp til Ukraina for å bruke dette som pressmiddel mot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i saka.

Ein tilsett i amerikansk etterretning slo alarm etter ein telefonsamtale mellom Trump og Zelenskyj 25. juli og varsla generalinspektøren for amerikansk etterretning, Michael Atkinson.

Nektar

Trump nektar for å ha gjort noko gale, og Det kvite hus har lova å frigi ei utskrift av telefonsamtalane mellom han og Zelenskyj.

Trump-administrasjonen skal òg ha omgjort avgjerda si om å nekte Kongressen tilgang til innhaldet i varselet.

Republikanarane har i dag 53 av dei 100 representantane i Senatet, og 22 av dei må dermed stemme med demokratane for at det skal bli to tredelars fleirtal for riksrett.

Om skuldingane mot presidenten er grove nok, og dokumentasjonen for dei god nok til at det skjer, står att å sjå.

Trump kjem neppe til å forlate Det kvite hus av eigen fri vilje, trur professor Dag Blanck.

(©NPK)