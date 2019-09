Over 1.000 arresterte i arrestbølge Egypt

utenriks

Fleire av dei arresterte er framståande kritikarar av president Abdel-Fattah al-Sisi. Blant dei er menneskerettsadvokatar, professorar og opposisjonelle.

Sisi forbaud demonstrasjonar då han tok makta i eit kupp i 2013, og maktapparatet hans har sidan slått brutalt ned på meiningsmotstandarar.

Egyptian Centre for Freedoms and Rights oppgir at 1.003 personar er arresterte, medan Egyptian Centre for Economic and Social Rights melder om 1.298 arrestasjonar.

Helgas demonstrasjonar vart raskt brote opp av politiet, men i dei kommande dagane vart det meldt om stadig fleire arrestasjonar.

Blant dei mest kjente aktivistane som no er sette bak lås og slå, er Hazem Hosny, Hassan Nafaa og Khaled Dawood, opplyser dei egyptiske advokatane Nour Farahat og Khaled el-Masry.

Dawood er opposisjonell og tidlegare leiar av det liberale al-Dustour-partiet. Hosny og Nafaa er begge professorar i statsvitskap ved Kairo-universitetet.

Måndag vart den prislønte menneskerettsadvokaten Mahienour el-Massry arrestert. Ho representerte fleire av dei arresterte demonstrantane i landet.

Sisis regime har ifølgje Human Rights Watch fengsla minst 60.000 islamistar, sekulære aktivistar, menneskerettsforkjemparar og andre regimekritikarar. Hundrevis er dømt til døden sidan 2013.

